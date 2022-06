Corriere dello Sport-Stadio: Resiste Suarez

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo dedicato al mercato viola: “La Fiorentina su Grillitsch“. Sommario: “Il centrocampista non ha rinnovato con l’Hoffenheim. Ma prima la Viola farà un altro tentativo per tenere Torreira: ipotesi complicata”.

A pagina 22 grande spazio per: “Ecco l’idea Grillitsch“. Sommario: “Non si è risolta la questione playmaker. A destra la Fiorentina non molla Dodò“. Di spalla ancora mercato: “Attacco, Suarez resiste in pole”. In taglio basso infine c’è: “Ranieri: Dedicate la tribuna a Rialti”.