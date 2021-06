Corriere dello Sport-Stadio: Ribery, aria d’addio

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: “Franck, aria d’addio”. Occhiello: “Ha raggiunto la famiglia a Monaco: settimana decisiva per il futuro”. Sottotitolo: “Ribery incontra Rino, saluta Firenze e aspetta un segnale”. A pagina 22 si legge: “Barone: Vlahovic, avanti con il rinnovo”. Occhiello. “Il direttore generale della Fiorentina non molla sul serbo”. Di lato: “Ribery, futuro sempre in bilico. Svolta in settimana”. In taglio basso: “Amrabat–Gattuso, questione di feeling”. Occhiello: “Il centrocampista rivelò di ammirare il gioco del Napoli”.