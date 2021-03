Corriere dello Sport-Stadio: Ribery ha in testa solo la Fiorentina

Nella prima pagina dell’edizione di oggi del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “Franck: Solo la Viola“. Sottotitolo: “Ribery gela i tedeschi: ‘La Fiorentina è la mia priorità’. Occhiello: “Il club pronto a prolungare il contratto con un ingaggio ridimensionato”. A pagina 23 si legge: “Grinta Ribery: Non disturbate, penso a Firenze“. Sottotitolo: “Il Kaiser è chiaro, ha in testa solo la Fiorentina: ‘Il mio futuro? Troppo presto, priorità alla Viola“. In taglio basso: “Amrabat rischia la panchina contro il Milan” e “A testa bassa dopo la sosta: rinasce Kokorin“.