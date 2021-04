Corriere dello Sport-Stadio: Ribery ha preso in mano il futuro della Fiorentina

Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “Franck corre due volte. La salvezza della Fiorentina e il rinnovo: scatto Ribery“. Sommario: “Motivatore e leader: decisivo anche per la crescita di Vlahovic. Possibile un futuro ancora a Firenze con un contratto a obiettivo”. A pagina 21 si legge: “Ribery ha preso in mano il futuro della Fiorentina“. Sommario: “E’ una sorta di allenatore in campo. Può pensare al suo rinnovo con un contratto a obiettivi”. Di lato: “Amrabat: Adesso cinque finali, a Bologna dobbiamo vincere”. In taglio basso spazio alla finale di Coppa Italia Primavera: “Per Aquilani è un derby. La Lazio nel ricordo di Guerini“.