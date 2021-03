Corriere dello Sport-Stadio: Ribery in zona rossa

Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si legge: “Ribery in zona rossa”. Sottotitolo: “Sostituzione, sconfitta e squalifica: sale la rabbia di Franck“. Occhiello: “La Fiorentina vive momenti di tensione, proprio come il francese”. A pagina 17 si legge: “Alta tensione viola, il bivio per Prandelli“. Sottotitolo: “Retrocessione a 5 punti, dopo Commisso pure i tifosi perdono la pazienza: ‘Dovete rispettare la maglia‘”. In taglio laterale: “Ribery, facce cattive via social”. In basso: “Street art e striscioni, Astori rivive così”.