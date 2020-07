Corriere dello Sport-Stadio: Riecco quei due!

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Chiesa-Ribery, rieccoli“. Sottotitolo: “Franck guida la Fiorentina all’assalto del Sassuolo (21.45). Al suo fianco c’è Federico che rientra dopo la squalifica. Iachini: “Tocca a noi far girare la ruota”. A pagina 18 leggiamo: “Ribery prepara la festa dei 150“. In taglio medio: “Solo 3 successi al Franchi in 14 gare casalinghe“. Di spalla le parole di Iachini: “Tocca a noi far girare la ruota“.

