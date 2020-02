Corriere dello Sport-Stadio: Rigori, sviste e furbate

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo il titolo: “Juve aiutata. No, solo scuse”. “Dopo lo 0-3 il patron della Fiorentina: “Sono disgustato, partita decisa dall’arbitro, è stata una porcheria. E’ la terza volta che subiamo così”. Replica bianconera: “Cercano alibi”. A pagina 2 leggiamo: “Commisso: “Aiutano la Juve”. In taglio basso: “Iachini: “Noi puniti da episodi”. A pagina 3 invece c’è la risposta bianconera: “Nedved: “Basta, siamo stufi”. Di spalla: “Il duo Pasqua-Calvarese: rigori, sviste e furbate”. Infine le pagelle: “Douglas Costa è la chiave, Chiesa dà poco”.