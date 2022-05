Corriere dello Sport-Stadio: #RiscattateTorreira, il tifo della Fiorentina spera

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo stamani: “Fiorentina fenomenale anche senza Vlahovic“. Sottotitolo con altre parole di Commisso: “Nella Juve ha segnato gli stessi gol di Piatek e Cabral: il signorino ci poteva rovinare Non vendo la società. Noi a -1 dalla Roma che ha speso tanto. Torreira? Vediamo”.

All’interno grande spazio a pagina 20 per: “Commisso dice tutto “La Fiorentina è mia”. Sottotitolo: “Non vendo. Rocco va via quando decide lui…Ho ricevuto minacce via social, ci pensa la polizia Dopo l’Europa, per crescere ora ricavi maggiori”. E ancora: “La Juve ha speso molto, Suning ha tanti debiti. La Roma 140 milioni e Mou”. In taglio alto: “La telefonata e i complimenti di Nardella: “Lo aspetto presto a Firenze”. In taglio basso infine: “#RiscattateTorreira, c’è una petizione: il tifo spera”.