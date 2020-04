Sulle pagine del Corriere dello Sport di oggi c’è il titolo dedicato alle dichiarazioni di un ex giocatore della Fiorentina come David Pizarro: “Pizarro, Il campionato di Serie A per me è finito”. All’interno poi viene analizzata la questione per i giocatori di Serie A che dovranno osservare un periodo di isolamento al loro ritorno in Italia. Tra questi specifichiamo che per la Fiorentina c’è Franck Ribery.