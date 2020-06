Corriere dello Sport-Stadio: Rocco all’attacco su tre grandi fronti

In prima pagina, taglio basso, “Commisso a muso duro”, nel sommario “A un anno dal’acquisto della Fiorentina, il presidente lavora su tre fronti: vuole Barone nel consiglio di Lega, preme sul comune per lo stadio e prepara un mercato in grande stile”. A pagina 17 l’approfondimento “Rocco all’attacco su tre grandi fronti”. Sulla destra “Subito Ribery: è la tentazione per il Brescia”, mentre in taglio basso chiude “Iachini rimette in piedi la difesa”, nell’occhiello “Quanti problemi da superare: due titolari contagiati e troppi gol presi”.