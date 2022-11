Corriere dello Sport-Stadio: Scivolone Jovic la Fiorentina tace, lui ritratta

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio il titolo grande sui viola stamani è: “Jovic è un caso”. Sottotitolo: “La Fiorentina? Un trampolino di lancio”. E i tifosi si offendono”. Sommario: “Voglio ritrovare la forma e tornare in un top club” In serata le scuse: “Fraintese le mie parole, qui sono felice”. Sorpresa: Castrovilli in gruppo”.

A pagina 21, viene ripreso e ampliato il tema della prima: “Scivolone Jovic la Fiorentina tace ma poi lui ritratta”. Sottotitolo: “La Viola un buon trampolino per tornare in un grande club” Poi le scuse: “Risposta fraintesa sono qui per lasciare il segno”.

In taglio basso: “Riga e poi Samp: turnover”. Ed infine: “Castrovilli torna al lavoro”.