Corriere dello Sport-Stadio: Scontro frontale, furia Commisso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Scontro frontale” . Sommario: “Il presidente della Fiorentina incontra Gravina, mentre monta la bufera sui rigori alla Juve. Nicchi attacca: “Siamo disgustati”. Dura la replica: “Dovrebbe stare zitto, ci vuole rispetto”. A pagina 2 leggiamo: “Furia Commisso: “Più rispetto”. In taglio basso: “Pradè: “Rocco non perda tempo con Nedved“. A pagina 3 invece c’è: “Nicchi replica attaccando: “Arbitri disgustati”. Infine troviamo: “Iachini: “Questa storia dura da un po’”.