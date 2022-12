Corriere dello Sport-Stadio: Sfida infinita

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo un titolo sulla Fiorentina: “Jovic-Cabral: sfida infinita“. A pagina 28: “Fiorentina, Jovic-Cabral in palio c’è solo un posto”. In taglio basso: “Italiano può contare su Castrovilli, Gonzalez e Sottil”.

Un estratto di un articolo: “Occhi vigili ma, per ora, nessun affondo. Il mercato della Fiorentina deve ancora ufficialmente partire eppure al momento non sembra essere in arrivo l’input da parte della proprietà per dare la sgasata a quelle trattative che dovranno servire a completare un organico fin qui in grado di chiudere il 2022 al decimo posto della Serie A.