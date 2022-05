Corriere dello Sport-Stadio: Shock Torreira

A pagina 31 del Corriere dello Sport-Stadio troviamo gli articoli sui viola. L’apertura è per: “Fiorentina, choc Torreira Si va dritti verso la rottura”. Sommario: “Brutti segnali dal manager e dalle parti Il calciatore sui social invita al silenzio con degli emoticon”. Occhiello: “L’accordo è sempre più difficile: l’uruguaiano così tornerà all’Arsenal“.

In taglio basso invece c’è: “Summit viola di 3 ore con Italiano“. Sottotitolo: “Prossimo incontro ai primi di luglio: prolungamento in vista per il tecnico”. Di spalla infine: “Gonzalez, Quarta e Terracciano: “Grazie ai tifosi”.