Corriere dello Sport-Stadio: Si apre la caccia ad un nuovo centrale difensivo

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Pezzella è un caso”. Sommario: “Le prestazioni del capitano sotto la lente di ingrandimento dello staff della Fiorentina: la riconferma per la prossima stagione è in forte dubbio. Si apre la caccia ad un nuovo centrale difensivo. Centrocampo invece completo con Amrabat“. A pagina 20 si torna sull’argomento della prima: “La Fiorentina cerca un grande centrale”. Sottotitolo: “Pezzella non dà più certezze. Per fare il salto di qualità serve un fuoriclasse”. A pagina 21, leggiamo: “Iachini vuole i tre punti. Il problema: contro chi?”.