Corriere dello Sport-Stadio: Si vende e si risparmiano dieci milioni

A pagina del Corriere dello Sport-Stadio sui viola pubblica in apertura: “Cabral, un mese per convincere la Fiorentina“. Sottotitolo: “Rischia la cessione e comunque di finire in disparte: a dicembre darà tutto, per riprendersi il ruolo”. E ancora: “Da sostituto di Vlahovic a oggetto misterioso: solo 3 reti dal 22 ottobre”.

In taglio basso: “Si vende e si risparmiano 10 milioni”. Sommario: “Ragioni tecniche e di bilancio spingono verso gli addii”. Occhiello: “Nelle partenze compresi anche Gollini e Benassi“. Infine di spalla: “Test positivi Dodo in crescita Domani l’Arezzo“.