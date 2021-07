Corriere dello Sport-Stadio: Stoccata a Vlahovic

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, per quanto riguarda la Fiorentina, leggiamo il titolo: “Stoccata a Vlahovic“. Sottotitolo: “Barone “Lavoriamo al rinnovo, ma per ballare bisogna essere in due”. A pagina 17 in apertura le parole di Joe Barone: “Vlahovic? In un ballo bisogna essere in due”. E ancora: “Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, lancia frasi sibilline sul futuro dell’attaccante serbo con il quale la società viola sta discutendo il rinnovo di contratto. L’attuale accordo scadrà a giugno 2023″. In taglio basso: “Due moduli per Italiano: il 4-3-3 o il 4-2-3-1”. Di spalla l’editoriale: “Tre addii e tanti interrogativi”.