Corriere dello Sport-Stadio: Torreira chiama, tocca alla Fiorentina

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: “Ikoné per la svolta”. Sommario: “Firenze lo carica: il sogno Champions passa dai suoi gol. Dalla sconfitta contro la Juve, la Viola esce con una certezza”.

A pagina 15 si legge: “Ikoné, non basta correre: ora serve la precisione”. Sommario: “Ha toccato i 33 all’ora in uno scatto, ma ha fallito due grandi occasioni: deve lavorare di più”. In alto: “Venuti dopo l’autogol: ‘Grazie a tutti per le critiche e per il sostegno’”.

Di lato: “Astori, il ricordo a quattro anni dalla scomparsa”. In taglio basso: “Torreira chiama, tocca alla Viola”. Sommario: “Il messaggio: ‘Scelgo questa bella famiglia’. Va riscattato dall’Arsenal”.