Corriere dello Sport-Stadio: Torreira corre a cento all’ora

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, in prima pagina leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Festa al Franchi 8 mila cuori viola”. Sottotitolo: “Allenamento a porte aperte: la Fiorentina ha fatto innamorare tutti. Proiettati sul maxischermo i gol di Gonzalez, Ikoné e Cabral al Napoli. E parte la corsa al biglietto per la partita di sabato in casa col Venezia“.

A pagina 20, apertura per: “Firenze sempre più viola sognando a occhi aperti”. Sottotitolo: “Più di 8000 mila tifosi al Franchi per condividere con la squadra il momento magico. “Vincenzo portaci in Europa” il coro urlato Aspettando la sfida con la Juve”. In taglio basso: “Torreira, corre proprio a 100 all’ora”. Infine leggiamo le parole di Igor: “Grazie Italiano mi hai davvero cambiato la vita”.