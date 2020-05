Corriere dello Sport-Stadio: Tra Dario e Rocco è una sfida per Firenze

Sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, in prima pagina presente questo titolo sulla Fiorentina: “Franchi, Nardella sfida Commisso“. Sommario: “Il sindaco: “Firenze ha già uno stadio, ne serve un altro?”. Ma il restyling fu la prima idea del patron della Fiorentina”. A pagina 21 ripreso il tema della prima: “Tra Dario e Rocco è sfida per Firenze”. E ancora: “Il sindaco di Firenze adesso interviene per il restyling del Franchi”. In taglio basso le parole di Barone: “Viola, adesso non ci ferma nessuno”. Di spalla: “Una ripartenza alla De Bruyne”. Sempre di spalla un editoriale intitolato: “Non mettetevi di traverso a chi investe”.

0 0 vote Article Rating