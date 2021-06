Corriere dello Sport-Stadio: Tre mosse per ripartire

Nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si parla anche di Fiorentina: “Abbracciatelo”. Occhiello: “Oggi è il Rino Day: vertice in città per costruire la nuova Fiorentina”. Sottotitolo: “Gattuso sbarca a Firenze: nasce la stagione del grande rilancio”. A pagina 22 si legge: “Gattuso arriva a Firenze. Tre mosse per ripartire”. Occhiello: “Oggi il nuovo tecnico visiterà il centro sportivo insieme a Pradè e Barone”. Sottotitolo: “I rinnovi di Vlahovic e Ribery le priorità per il club e per Rino. Guedes è il primo grande sogno”. In taglio basso: “Nuovo Franchi: modello Besiktas”. Occhiello: “Il 16 giugno sarà pubblica il bando internazionale”. Di lato: “La sfida dei baby con la Juventus aperta ai tifosi”.