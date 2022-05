Corriere dello Sport-Stadio: Tre nomi per il centrocampo

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, titolo incentrato sul prossimo mercato: “Fiorentina, tre nomi per il centrocampo”. Sommario: “Schouten, Demme e Mandragora in prima fila nel caso in cui sfumasse il riscatto del regista uruguaiano. Ma Italiano riflette anche sull’idea di promuovere titolare Amrabat“.

A pagina 18 viene ripreso il tema della prima: “Amrabat, play di Firenze C’è l’assalto a Schouten“. Sottotitolo: “Il fratello del marocchino sicuro “Pochi come lui nel recuperare palloni e far ripartire il gioco Può diventare un vero campione”. In taglio basso invece c’è: “Saponara, un rinnovo concordato”.