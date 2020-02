Corriere dello Sport-Stadio: Tutto ruota intorno a Castrovilli

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “La voglia matta” con foto di Kouame. Sommario con le dichiarazioni del giocatore: “L’importante è tornare al top dopo l’infortunio. Ho scelto la maglia numero 9 anche perché la indossava Eto’o. Il razzismo? Lo batto con dribbling e sorrisi”. Sempre in prima: “Commisso fa lezione agli studenti americani di Firenze: “La Viola? Fiducioso: risalirà”. A pagina 18 c’è: “Kouame 9, Firenze ridi con me”. In taglio basso troviamo: “Tutto ruota intorno a Castrovilli”. Ovvero: “Tra Pulgar e Badelj deludenti e Benassi a fasi alterne, solo lui è indispensabile”. In altra pagina: “E Commisso sale in cattedra fra vita, economia e Fiorentina”.