Corriere dello Sport-Stadio: Ultima occasione

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo: “Cabral, è l’ultima occasione“. A pagina 25: “Fiorentina, ultima chiamata per Cabral”. In basso: “Ikonè ora fa sempre centro, almeno nelle amichevoli”.

Un estratto di un articolo: “Cabral, tentativo numero tre. Dopo essere rimasto a secco nelle prime due amichevoli contro Arezzo e Always Ready, non segnando nemmeno un gol in 110’ minuti, il brasiliano ci riprova oggi in Romania. Nei precedenti test la Fiorentina ha realizzato complessivamente 13 reti, ma nessuna di queste porta la firma di Arthur…”