Corriere dello Sport-Stadio: Un gol all’Inter per l’Europa

“Fiorentina a testa bassa”, titola così la prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio. Sommario: “Piatek: ‘Un gol all’Inter per volare in Europa’. L’attaccante polacco suona la carica per Milano”.

A pagina 17 si legge: “Piatek promette: Un gol per l’Europa”. Sommario: “L’attaccante della Fiorentina non ha mai segnato all’Inter: «Sfideremo un avversario fortissimo ma, se ho una o due occasioni, una rete la faccio. E non solo in avanti, sto lavorando per difendere e lottare ovunque»’.

In taglio basso: “E Biraghi non vuole fare tredici. Dodici sfide ai nerazzurri senza mai vincere”. Di lato: “Bonaventura è a rischio, sale Duncan”.