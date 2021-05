Corriere dello Sport-Stadio: “Una Fiorentina più forte”

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio troviamo le frasi del direttore generale gigliato che dice: “Una viola più forte”. Sottotitolo: “Barone promette: “L’esperienza ci garantirà un futuro migliore”. A pagina 7 e 8 sulla partita di ieri: “La viola spaventa Gattuso“. A pagina 11 le parole di Iachini: “Tuffo accentuato, il rigore è nato così”. Poi ci sono le dichiarazioni di Barone: “Fiducia nel futuro viola”. Nel sommario altre parole: “Questa stagione non ci è piaciuta. Dateci tempo, pronti per fare meglio”. A pagina 13 c’è Biraghi che dice: “Con Iachini ritrovata l’autostima”.