Il Corriere dello Sport – Stadio titola “Una Maglia per Cutrone”. A pagina 20: “Cutrone-transfer: e domani in campo”. In taglio basso: “Futuro viola con i talenti toscani”. Con a destra: “Milenkovic: dobbiamo tutti dimostrare di più”. E Sopra: “Firenze, la giunta dà il via libera alla variante per realizzare il nuovo stadio”.