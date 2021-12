Corriere dello Sport-Stadio: Vice Vlahovic, c’è la lista. Commisso sceglie

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Vice Vlahovic, la lista”. Sottotitolo: “Commisso sceglie: Joao Pedro, Agustin Alvarez, Martinez o Mayoral“. Sommario: “L’obiettivo è conquistare un posto in Europa: Italiano aspetta una punta che sappia dare il cambio al serbo Perde quota la pista Caicedo E da mercoledì ricomincia la preparazione”.

A pagina 15 leggiamo: “Fiorentina c’è la punta. Kokorin è ai saluti”. Sommario: “Tempi stretti per il vice-Vlahovic Joao Pedro, Agustin Alvarez e Toni Martinez sono in prima fila. Intanto l’attaccante russo è sempre più vicino ad un ritorno in Russia. Lo vuole il Khimki. Sono in discesa le quotazioni di Borja Mayoral: Mourinho frena”. In taglio basso: “Viola, un patto social per l’Europa”.