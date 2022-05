Corriere dello Sport-Stadio: Viola da sorpasso

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola da sorpasso”. Sottotitolo: “Battere la Samp per superare Gasp e Mou: Nico cerca il sesto gol”. Sommario: “Fascia sinistra: Ikoné rischia, provato Saponara. Cabral titolare Torreira in regia. Ballottaggio tra Venuti e Odriozola“.

A pagina 18, ampio spazio viene dato a: “Fiorentina, in mano l’occasione Europa”. In taglio alto: “Torreira in regia Venuti in pole su Odriozola. Ballottaggio Saponara–Ikoné“. Di spalla: “Con le piccole tanti punti persi”.