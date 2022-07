Corriere dello Sport-Stadio: Viola on fire

In prima pagina, nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, vediamo al centro: “Pradè: Vogliamo Dodo e Jovic”. Sottotitolo: “La Fiorentina spinge per definire i due colpi entro il weekend”. L’approfondimento a pagina 16, dal titolo: “Viola on fire. Pradè cerca di bruciare tutte le tappe”. Sottotitolo: “«Il rinnovo firmato da Italiano ci dà continuità: Vincenzo ha un grande fuoco dentro. Jovic e Dodo? Si tratta. Gollini arriva».

In basso alla pagina, leggiamo: “Zurkowski, una chance per restare”. A pagina 17, in alto a destra, troviamo: “Obiettivo abbonamenti: il Franchi per 30mila”.