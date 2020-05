Corriere dello Sport-Stadio: Vlahovic con la Fiorentina ha fatto la scelta del cuore

In prima pagina, sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo: “Vlahovic: “Fiorentina la scelta del cuore“. Sommario: “L’attaccante si confessa: “Restare in viola per vincere e per andare ai Mondiali con la mia Serbia”. Alle pagine 16-17 troviamo l’intervista integrale all’attaccante gigliato: “Cuore Vlahovic, viola colore da mondiale”. E ancora: “Restare a Firenze per vincere e poter giocare un torneo iridato con la Serbia: ecco i miei sogni”. In taglio basso a pagina 16: “Fantasia Sottil: “Io qui con Baggio“. In taglio basso a pagina 17 leggiamo: “Tifosi con Rocco a tutto stadio”.