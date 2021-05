Corriere dello Sport-Stadio: Vlahovic intoccabile, garanzia Castrovilli

Nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “Rino per vincere”. Occhiello: “Commisso porta a Firenze il suo allenatore ideale: Vlahovic intoccabile”. Sottotitolo: “Rocco abbraccia Gattuso: la firma, i due anni di contratto, il piano”. A pagina 2 si legge: “Un guerriero a Firenze”. Sottotitolo: “Arriva Gattuso, sa già come farsi amare, città e ambiente impazziti. Commisso: ‘Ha belle doti umane e tecniche’”. In basso: “Vlahovic intoccabile, garanzia Castrovilli. Gioia Ribery: ‘Stimo Rino, spero di restare”. Sottotitolo: “Il centrocampista della Nazionale potrebbe agire da 10 puro. E Callejon può essere recuperato”. A pagina 3: “Così Napoli ha cambiato il paradigma”. Sottotitolo. “Il tridente, il 4-2-3-1, la difesa e la costruzione dal basso: una metamorfosi continua”.