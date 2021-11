Corriere dello Sport-Stadio: Vlahovic non ci lasciare

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, sulla Fiorentina, troviamo questo titolo: “Non lasciarci”. Sottotitolo: “Il sogno dei tifosi: vedere Dusan in Europa con la Viola”. E ancora: “Ventisette gol in campionato: meglio di Haaland e Benzema. E posta sui social la foto di un a belva “Noi siamo questi”.

A pagina 22 l’apertura è per: “Vlahovic, un 2021 vissuto da leone”. Sommario: “È tra i grandi d’Europa (dietro solo a Lewandowski per gol segnati). Vuole portare Firenze nelle Coppe. E i tifosi sognano…Barone: “Ci abbiamo creduto, ma non c’è solo lui. Innamorati di questa Fiorentina“. In taglio basso: “Verso Empoli, restano aperti i problemi Pulgar e Nastasic“.

A pagina 23: “Dal Franchi, ai social, alla città: notte di festa per la Fiorentina“. Sottotitolo: “Torreira: “Andremo lontano”. Odriozola: “Così si battono le grandi”. Gonzalez: “Impressionante”.