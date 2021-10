Corriere dello Sport-Stadio: Vlahovic va a sbattere contro un muro

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla partita di ieri della Fiorentina: “Viola, colpo a vuoto”. Sommario: “Vlahovic va a sbattere sui difensori biancocelesti. La squadra di Sarri mai in pericolo. Italiano: “Sconfitta immeritata. Giusto il pari”.

All’interno leggiamo: “Pedro gol piega la Viola”. Ovvero: “Lazio meno frenetica del solito, Fiorentina mai davvero pericolosa: Sarri torna a puntare sulla qualità e supera Italiano in classifica”. E a proposito del tecnico viola: “Italiano: “Ci stava tutto ma non perdere così”. Altre dichiarazioni: “Dovevamo segnare per quello che abbiamo costruito”. Niente saluto finale di Vlahovic ai tifosi”.