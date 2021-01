Corriere Fiorentino: A Palazzo Chigi la crisi del Franchi

Nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere Fiorentino c’è spazio anche per la Fiorentina: “Ecco Kokorin, accordo fatto: l’attaccante «bad boy» arriva in maglia viola” e “A Palazzo Chigi la crisi del Franchi“. A pagina 5: “Nardella va a Palazzo Chigi, missione per il nuovo Franchi“. A pagina 10 si legge: “Arriva Kokorin“. Di spalla: “Kanchelskis: «Era il miglior calciatore russo e può tornare a esserlo». In taglio basso: “Niente bis viola, la Supercoppa va all’Atalanta“.

