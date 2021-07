Corriere Fiorentino: A volte ritornano

C’è spazio anche per un riferimento alla Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere Fiorentino: “Babacar, paura per il cuore. L’ex punta viola ricoverata”. A pagina 15 si legge: “A volte ritornano”. Sommario: “Da domenica primi test e tamponi al centro sportivo, dove si rivedranno tanti giocatori finiti in prestito. Italiano li valuterà anche per il mercato”. In taglio basso: “Babacar, che spavento: in ospedale per il cuore”. Sommario: “”L’ex viola si è sentito male per uno ‘spasmo cardiaco’. Poi lui tranquillizza: ‘grazie, sto bene'”.