Corriere Fiorentino: Altre tre sberle, Fiorentina in ritiro

“Altre tre sberle, Fiorentina in ritiro”, questo il titolo di apertura del Corriere Fiorentino sull’ennesimo k.o. dei viola in campionato. “Con il Sassuolo – si legge – comincia bene ma finisce male, allenatore e società in silenzio stampa”. Le prossime due gare contro Hellas Verona e Juventus saranno decisive, la zona rossa è a soli cinque punti.