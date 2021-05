Corriere Fiorentino: Barone e Pradè puntano sul portoghese

In prima pagina del Corriere Fiorentino c’è, per quanto riguarda la Fiorentina “L’inaugurazione del murale dedicato al capitano viola”. E ancora: “Niente fascia? Il ricordo di Astori sulla maglia” a parlare è Giancarlo Antognoni. A pagina 10 leggiamo: “Passi avanti per Fonseca“. Sommario: “Tanto possesso palla e gioco d’attacco La difesa è un limite”. E ancora: “Barone e Pradè sembrano puntare sul tecnico portoghese”. A pagina 11 invece c’è il murale per Astori: “Niente più fascia? Il ricordo sarà sulla maglia”.