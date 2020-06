A pagina 4 del Corriere Fiorentino si parla dello stadio della Fiorentina: “Nardella: “Io sto con Rocco”. E rilancio sul nuovo Franchi“. In taglio basso: “Il ridimensionamento di Novoli: “Adesso bisogna rivedere tutto”. In altra pagina invece c’è: “Una corsa a chi arriva primo (nel labirinto dei permessi)”. In taglio basso: “Joe Barone si prepara alla scalata nel Palazzo del calcio italiano”.

0 0 vote Article Rating