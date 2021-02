Corriere Fiorentino: Castro torna in ballo

Nella prima pagina del Corriere Fiorentino si parla di Fiorentina per due motivi: “Torna Castro, il numero 10 viola in campo con la Samp dopo la squalifica. Ancora: “Pessina e il Franchi: ecco cosa si può abbattere”. A pagina 7 si legge: “Franchi, la versione di Pessina: ‘Ecco cosa si può abbattere'”. In alto: “L’audizione in Comune: ‘Non c’è rischio sismico’”. A pagina 11: “Castro torna in ballo”. Sottotitolo: “Dopo lo stop per il rosso rimediato a Torino, Castrovilli si riprende il posto da titolare. Anche Ribery ieri si è allenato in gruppo”.

0 0 vote Article Rating