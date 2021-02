Corriere Fiorentino: C’è chi fa peggio, ma fino a quando?

In prima pagina sul Corriere Fiorentino, il titolo grande è dedicato proprio alla Fiorentina e alla sconfitta patita ieri: “Senza Cambio”. Sommario: “La svolta non arriva, i viola contro la Sampdoria raccolgono la decima sconfitta della stagione. Prandelli: “Anche un pari sarebbe stato poco”. Ma la media delle ultime cinque gare è da retrocessione”. Di spalla il commento: “C’è chi fa peggio ma fino a quando?”. All’interno c’è: “Drago non fa il Drago”. Sottotitolo: “Il portiere stavolta sbaglia, per i viola è la decima sconfitta”.

