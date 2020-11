Corriere Fiorentino: C’è la richiesta di demolire il Franchi

A pagina 8 del Corriere Fiorentino viene toccato il tema dello stadio della Fiorentina: “Franchi, nella lettera c’è la richiesta di demolirlo”. Sottotitolo: “La missiva è partita per Roma. Se la risposta fosse negativa, addio Campo di Marte”. A pagina 11 invece leggiamo: “Le sfide di Cesare”. Ovvero: “Il messaggio dell’allenatore sul futuro: “A Barone ho detto che tra tre mesi saranno loro a chiedermi di restare”. In taglio basso: “Rapito e legato, la (paurosa) seconda volta di Obodo“. Sottotitolo: “L’ex viola era già stato vittima dei banditi in Nigeria nel 2012. Stavolta è stato subito liberato”.

