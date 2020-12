Corriere Fiorentino: Commisso è una furia

In prima pagina sul Corriere Fiorentino c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Adesso basta!”. Sommario: “A Bergamo arriva un’altra nettissima sconfitta (3-0), con Prandelli un solo punto in quattro partite. Commisso è una furia e ordina il ritiro in vista della gara con il Sassuolo di mercoledì al Franchi”. A pagina 2 apertura per: “Nelle sabbie mobili”. Ovvero: “I viola sempre più giù, la retrocessione è a un passo. Commisso infuriato ordina il ritiro in vista del Sassuolo”. A pagina 3 leggiamo: “Le ‘stelle’ tutte in panchina. Il segnale di Prandelli che non ha dato risultati”. A pagina 4 infine c’è: “Troppi gol subiti, è allarme. Il disastro dei calci d’angolo”.

