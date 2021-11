C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere Fiorentino: “Discesa in vista”. Sommario: “Viola, dopo il Milan nove partire per salire sul treno dell’Europa”. A pagina 14 si legge: “Discesa in vista”. Sommario: “Dopo la sosta c’è il Milan, poi nove squadre che hanno meno punti della Fiorentina. Un’occasione per accelerare e acquistare terreno nella corsa all’Europa League”.

A pagina 15: “Ma servono rinforzi sugli esterni. Primo obiettivo Borja Mayoral”. Sommario: “Per l’attaccante spagnolo in prestito alla Roma contatti stretti con il Real”. Di lato la riflessione: “Un tuffo? No, solo uno scivolone”.