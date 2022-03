Corriere Fiorentino: Dragowski se ne va, arriva un giovane

A pagina 10 del Corriere Fiorentino, grande spazio per quanto riguarda la Fiorentina viene dato a: “Nuove gerarchie”. Sottotitolo: “Terracciano ha ormai preso il posto a Dragowski, per il futuro però i viola pensano a un giovane”. Sommario: “L’ex riserva convince, il polacco non rinnova e se ne andrà”.

In taglio basso invece c’è: “Un Leone per Antognoni, 40 anni dopo il Mundial”. Sottotitolo: “L’ “Unico 10” viola sarà premiato a Venezia: “Bello, ora spero di rientrare nel calcio”.