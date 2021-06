Corriere Fiorentino: Effetto Gattuso

Sul Corriere Fiorentino di oggi, l’apertura sulla Fiorentina è per: “Effetto Gattuso“. Ovvero: “Il nuovo tecnico può dare un impulso decisivo al mercato e alle trattative sui rinnovi di contratto. E nel fine settimana sarà in città al centro sportivo”. In taglio basso l’intervista: “Rino qui nel suo momento migliore Consigli? Non ne ha più bisogno”. Sottotitolo: “Ulivieri: “Stavolta la Fiorentina ha preso un allenatore top in Italia”.