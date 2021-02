Corriere Fiorentino: Giani stoppa Commisso

In prima pagina sul Corriere Fiorentino di oggi, sulla Fiorentina leggiamo il titolo: “Su Campi Giani stoppa Commisso“. Sottotitolo: “Il presidente della Regione e il caso stadio: “Incontriamoci pure, ma decidono le istituzioni”. A pagina 6 viene ripreso il tema della prima: “Stadio a Campi, Giani gela Rocco: “La decisione spetta ai Comuni“. A pagina 10-11 si parla di Ribery: “Silvio lo vuole”. Sommario: “Il Monza di Berlusconi e Galliani fa sul serio: in caso di promozione in Serie A Ribery potrebbe essere uno dei primi acquisti, complice l’amicizia con l’ex viola Boateng“. A pagina 11 invece troviamo: “Borja e famiglia scelgono Firenze: “Resteremo qui”.

