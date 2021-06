Corriere Fiorentino: I nodi da sciogliere

Nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere Fiorentino si parla di Fiorentina: “Arriva Gattuso”. Sommario: “Oggi il nuovo allenatore è a Firenze: subito vertice per il mercato”. A pagina 7 si legge: “Franchi, il 16 giugno arriva il bando per la riqualificazione”. Sommario: “I nodi da sciogliere. Nardella ‘studia’ il modello Besiktas”. A pagina 14: “Esame Gattuso”. Sommario: “Oggi il nuovo allenatore della Fiorentina sarà al centro sportivo per incontrare i dirigenti e (probabilmente) Ribery. Le prime mosse di mercato”. A pagina 15 l’intervista ad Alberto Gilardino: “Rino è un leader, ha le spalle larghe e saprà reggere l’attesa di Firenze“.