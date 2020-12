Corriere Fiorentino: I veterani che non danno la scossa

In prima pagina sul Corriere Fiorentino troviamo questo titolo sulla squadra viola: “La Fiorentina ricomincia da uno“. A pagina 10: “All’ultimo respiro”. Sottotitolo: “Pjaca gela i viola all’89’. Milenkovic li salva al 97′ ma con il Genoa c’è da salvare soltanto il pareggio”. Di spalla leggiamo il commento: “I fantasmi del passato, la speranza nel futuro”. A pagina 11 invece c’è un focus su Callejon e Ribery: “Franck e Josè, i veterani che non danno la scossa. E le ali non funzionano”. Sottotitolo: “Prandelli si affida all’esperienza ma la forma non c’è”.

0 0 vote Article Rating