Corriere Fiorentino: Iachini a fine corsa, vicinissimo l’esonero

In prima pagina sul Corriere Fiorentino troviamo il titolo sulla Fiorentina: “Iachini a fine corsa”. Occhiello “Vicinissimo l’esonero, al suo posto Sarri o Mazzarri”. A pagina 10 viene ripreso il tema della prima: “Tempo scaduto”. Sommario: “Dopo la figuraccia di Roma è sempre più vicino l’esonero di Iachini: oggi l’annuncio? Ipotesi Aquilani fino a Parma e poi la scelta del sostituto”. In taglio basso: “Squadra senza idee. Il lungo faccia a faccia con mister e giocatori preludio di un addio”. E ancora: “La strigliata di Joe Barone dopo l’allenamento”. Infine leggiamo: “Difesa anche senza Quarta, è emergenza per sabato”.

